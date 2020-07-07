تحديث من 'جيميل' يسمح بأداء مهام متعددة على البريد الإلكتروني

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن أبرز التقنيات التي تم تزويد بريد "جيميل" بها، هي تقنية "المهام المتعددة المنقسمة".

وباتت تلك التقنية متاحة لكل مستخدمي "آيباد" ومعظم الحواسيب اللوحية حول العالم.



وتمكن تلك التقنية مستخدمي "جيميل" من أداء أكثر من مهمة واحدة على البريد الإلكتروني، بحيث يمكن فتح البريد وإرسال أكثر من رسالة لأكثر من شخص في وقت واحد أو إرسال رسالة وتفصح الجدول الزمني أو اختيار الصور لسحبها.

وسيتعين على الشخص تشغيل تقنية "المهام المتعددة" على أجهزة "آيباد"، ويتم السحب إلى الجانبين الأيمن أو الأيسر لتشغيل تلك التقنية.