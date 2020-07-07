الشوكولاته تحتوي على حشرات.. في يومها العالمي اليك 5 حقائق غريبة

قد يستغرب البعض أن يكون للشوكولاتة يوماً عالمياً، ويسأل لماذا الشكولاتة دون غيرها من المأكولات؟

يرجع الاحتفال باليوم العالمي للشوكولاتة لعام 2009، كما تشير بعض المراجع أن الاحتفال بهذا اليوم يرجع لذكرى إدخال الشوكولاته إلى أوروبا في عام 1550.



وتعتبر الشوكولاتة من أكثر المأكولات شعبية في العالم والتي ارتبطت بالطفولة والمناسبات والأفراح والهدايا، وحتى تخفيف حدة المزاج السيء، ناهيك عن قيمتها الشعبية والعالمية كونها الأكلة المفضلة للكبار والصغار.

وفي ظل الاحتفال بهذا اليوم اللذيذ نقدم 5 حقائق غريبة عن الشوكولاتة...

نهر من الشوكولاتة