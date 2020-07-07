الشوكولاته تحتوي على حشرات.. في يومها العالمي اليك 5 حقائق غريبة

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يحتفل العالم باليوم العالمي للشوكولاتة في 7 تموز من كل عام والذي يعتبر فرصة مثالية لعشاق الشكولاتة كي يتناولوا أنواعاً مختلفة وشهية.
قد يستغرب البعض أن يكون للشوكولاتة يوماً عالمياً، ويسأل لماذا الشكولاتة دون غيرها من المأكولات؟
يرجع الاحتفال باليوم العالمي للشوكولاتة لعام 2009، كما تشير بعض المراجع أن الاحتفال بهذا اليوم يرجع لذكرى إدخال الشوكولاته إلى أوروبا في عام 1550.
وتعتبر الشوكولاتة من أكثر المأكولات شعبية في العالم والتي ارتبطت بالطفولة والمناسبات والأفراح والهدايا، وحتى تخفيف حدة المزاج السيء، ناهيك عن قيمتها الشعبية والعالمية كونها الأكلة المفضلة للكبار والصغار.
وفي ظل الاحتفال بهذا اليوم اللذيذ نقدم 5 حقائق غريبة عن الشوكولاتة...
نهر من الشوكولاتة
هل تعلم أن هناك نهراً حقيقياً من الشوكولاتة؟ لقد تم إنشاء نهر حقيقي من الشوكولاتة في عام 1971 في الفيلم الشهير Wonka & Chocolate Factory الذي صنع باستخدام 15000 جالوناً من الماء المخلوط بالشوكولاتة والكريمة.
ولكن نهر الشوكولاتة قد فسد وتعفن بعد وقت قصير بسبب كميات الكريمة الكبيرة، وبقيت رائحته الكريهة في أرجاء المكان.
الشوكولاتة استخدمت كنقود
كانت حضارة المايا تستخدم الشوكولاتة (حبوب الكاكاو) بدلاً من العملة النقدية وذلك لأن قيمتها كانت أغلى من الذهب، وكانت شعوب المايا يقايضون عناصر تجارية مثل التبغ والذرة والملابس، مقابل حبوب الكاكاو.
الشوكولاتة البيضاء ليست حقيقية
لتصنيف أي منتج بأنه شوكولاتة يجب أن يحتوي على الكاكاو الصلب أو السائل وهذا لا ينطبق على الشوكولاتة البيضاء لأنها تحتوي على زبدة الكاكاو بدلاً من ذلك.
وفي الاتحاد الأوروبي يمنح المنتج اسم شوكولاتة بيضاء عند احتوائه على نسبة 20 في المئة من زبدة الكاكاو، و14 في المئة من الحليب الصلب و3.5 في المئة من دهون الحليب، ويجب ألا تزيد نسبة السكر عن 55 في المئة.
تناول الشوكولاتة بكثرة يسبب الوفاة
تحتوي الشوكولاتة على مستويات عالية من المادة المنشطة "ثيوبرومين" والتي يمكن أن يؤدي الإفراط في تناولها لحدوث تسمم، الأمر الذي يسبب قصوراً بالقلب ونوبات وتلف حاد بالكلى والجفاف. ويعتبر تناول 22 رطلاً من الشوكولاتة أي ما يعادل 40 قطعة كمية كافية لتكون قاتلة.
الشوكولاتة تحتوي على حشرات
يحتوي لوح الشوكولاتة الواحد على حوالي ثمانية أجزاء من بقايا الحشرات، لكنه رغم ذلك يعتبر من الأطعمة الآمنة للاستهلاك، ووفقاً لمنظمة الغذاء والدواء الأمريكية فإن معظم الأطعمة تحتوي على ملوثات طبيعية ولكن هناك مستويات تعتبرها إدارة الأغذية والعقاقير آمنة. ولهذا فإنها لا ترفض سوى القطع التي تحتوي على أكثر من 60 قطعة من بقايا الحشرات لكل 100 غرام من الشوكولاته.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.