الأمم المتحدة: مستعدون لمساعدة بغداد وأربيل للتوصل إلى اتفاق شامل وجذري

وقال مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الأخير "استقبل، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، وجرى في الاجتماع، بحث آخر تطورات الوضع في العراق والمساعي الجارية لحل المشاكل العالقة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية".وأبدت بلاسخارت، وفقاً للبيان، "استعدادها لمساعدة حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية في سبيل التوصل إلى اتفاق شامل وجذري بعيد الأمد يرضي الطرفين ويصب في مصلحة العراقيين جميعاً".

من جانبه، ذكر البارزاني، أن "المفاوضات مع الحكومة الاتحادية متواصلة من أجل حسم جميع القضايا العالقة عبر اتفاق مبني على أساس الدستور"، مشدداً على "ضرورة تفعيل آلية التنسيق الأمني المشترك بين قوات البيشمركة والجيش العراقي في المناطق الكردستانية خارج إدارة حكومة الإقليم".

