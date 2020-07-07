الأمم المتحدة: مستعدون لمساعدة بغداد وأربيل للتوصل إلى اتفاق شامل وجذري

أبدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، اليوم الثلاثاء، استعدادها لمساعدة الحكومة الاتحادية وحكومية إقليم كردستان من أجل التوصل إلى اتفاق شامل وجذري يرضي الطرفين.
وأبدت بلاسخارت، وفقاً للبيان، "استعدادها لمساعدة حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية في سبيل التوصل إلى اتفاق شامل وجذري بعيد الأمد يرضي الطرفين ويصب في مصلحة العراقيين جميعاً".
من جانبه، ذكر البارزاني، أن "المفاوضات مع الحكومة الاتحادية متواصلة من أجل حسم جميع القضايا العالقة عبر اتفاق مبني على أساس الدستور"، مشدداً على "ضرورة تفعيل آلية التنسيق الأمني المشترك بين قوات البيشمركة والجيش العراقي في المناطق الكردستانية خارج إدارة حكومة الإقليم".
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