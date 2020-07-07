اهل الحق تدعو الحكومة الى الحفاظ على ما تحقق في كركوك

دعت حركة عصائب اهل الحق، الثلاثاء، الحكومة الى الحفاظ على ما تحقق في كركوك، فيما طالبتها بالاهتمام بأولوياتها وايجاد الحلول الناجعة لمواجهة الأزمات الصحية والمالية وتهيئة الظروف المناسبة.

وقالت الحركة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "رغم الظروف الصعبة والتحديات الكبرى التي مرت على بلدنا العزيز كانت لأبنائه مواقف وبطولات حفظت العراق بكل دياناته وطوائفه وقومياته واحدة موحدة، وبفضل دماء ابنائه اندحرت مخططات الأعداء التي كانت تهدف الى تمزيقه جغرافيا ومجتمعيا، وفي هذه المرحلة وحين تضافرت الجهود الوطنية المخلصة في محافظة كركوك لتعود الى وضعها القانوني والوطني السليم وفرض سيادة الدولة فيها".

Advertisements

واضافت "لقد سعت الحكومات بعد عام 2017 الى الحفاظ على هذا الوضع ونرى ضرورة ادامته من اجل عدم الإضرار بالسلم الاهلي والأمن المجتمعي الابناء كركوك بكل قومياتها واديانها"، داعيا "الحكومة العراقية الى الحفاظ على ما تحقق وعدم التفريط به لأي سبب كان".

وطالبت الحركة "بالاهتمام بأولوياتها وايجاد الحلول الناجعة لمواجهة الأزمات الصحية والمالية وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات المبكرة".