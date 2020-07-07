الحشد الشعبي يدفن مواطنا سعوديا في النجف

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن دفن مواطن سعودي في النجف، مبينا ان هذا المواطن توفي جراء اصابته بكورونا.
وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "اللواء الثاني بالحشد الشعبي بالتعاون مع طبابة الحشد الشعبي قام بدفن جثمان مواطن يحمل الجنسية السعودية أصيب بفيروس كورونا في مقبرة وادي السلام بمحافظة النجف الاشرف".
واضاف ان "المتوفي ن مدينة الاحساء وكان قد دخل العراق لزيارة العتبات المقدسة قبل انتشار الجائحة وتعرض لوعكة صحية داخل احدى المستشفيات وتعالج وبعدها أصيب بفيروس كورونا المستجد، ثم توفاه الله اثر هذه الإصابة".
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