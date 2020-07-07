بالفيديو: الخارجية الأميركية تصف سقوط صواريخ على المنطقة الخضراء بالتهديد الخطير

الهجوم جاء بعد ساعات من اتخاذ السفارة تدابير أمنية قيل عنها بانها منظومة دفاع لصد هجمات الكاتيوشا. فيما تحمل السفارة دوما الفصائل التي تصفها بولائها لإيران المسؤولية عن إطلاق الصواريخ على المنطقة الخضراء. في وقت لم تفلح الحكومات المتعاقبة بايقاف تلك الهجمات الصاروخية التي غالباً ما تقع على مواقع أهلية أو منازل للمواطنين العاديين بعيداً عن موقع السفارة.وهذا ما حدث في الوقت الاخير بحسب خلية الإعلام الأمني التي قالت بان صاروخاً من نوع كاتيوشا أطلق من منطقة علي الصالح ببغداد باتجاه الخضراء، وسقط بجوار أحد المنازل بالقرب من احدى القنوات الفضائية ما أدى إلى جرح طفل والتسبب بأضرار باحدى المنازل.

وعلقت وزارة الخارجية الأميركية على الاخبار التي افادت بسقوط صواريخ في المنطقة الخضراء وسط بغداد، واصفة الهجمات بالتهديد الخطير الذي لا يجب السكوت عنه، كاشفة بان الخطر ليس على سفارة الولايات المتحدة فقط بل على الحكومة العراقية والبعثات الدبلوماسية وسكان المنطقة والمناطق المحيطة.