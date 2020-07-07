بالفيديو: الخارجية الأميركية تصف سقوط صواريخ على المنطقة الخضراء بالتهديد الخطير

وهذا ما حدث في الوقت الاخير بحسب خلية الإعلام الأمني التي قالت بان صاروخاً من نوع كاتيوشا أطلق من منطقة علي الصالح ببغداد باتجاه الخضراء، وسقط بجوار أحد المنازل بالقرب من احدى القنوات الفضائية ما أدى إلى جرح طفل والتسبب بأضرار باحدى المنازل.
وعلقت وزارة الخارجية الأميركية على الاخبار التي افادت بسقوط صواريخ في المنطقة الخضراء وسط بغداد، واصفة الهجمات بالتهديد الخطير الذي لا يجب السكوت عنه، كاشفة بان الخطر ليس على سفارة الولايات المتحدة فقط بل على الحكومة العراقية والبعثات الدبلوماسية وسكان المنطقة والمناطق المحيطة.
التفاصيل في الفيديو المرفق أعلاه.
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