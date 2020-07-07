محمد رمضان يسرق الأنظار بصوره الجديدة... إطلالته باهظة الثمن!

وأثار الاهتمام بإطلالته حيث اختار سترة بلون الخردل ونسقها مع بعض قطع المجوهرات ومنها ساعة من توقيع علامة الساعات والمجوهرات Patek Philippe . واشار أحد المتاجر الإلكترونية إلى انها مصنوعة من الذهب الأبيض ومرصعة بعدد ماسات يصل إلى 903 وأن سعرها يبلغ 275 ألف دولار أميركي.
كذلك نشر الفنان صورة ترويجية اخرى للعمل وبدا فيها وهو يرتدي قميصاً مزيناً بنقشات متعددة الألوان مع سروال أبيض وحزام باللون نفسه موقع من علامة Gucci ويمكن شراؤه من أحد المتاجر بسعر يصل إلى 665 دولاراً. كما أثار الاهتمام بشكل نظاراته وتساءل الكثير من متابعيه عن علامتها وسعرها.
ويذكر أن الفنان أحدث ضجة قبل هذا بظهوره في فيديو اغنية "فيروس كورونا" مرتدياً قفازات شبيهة بأخرى مرصعة بالماس اشتهر بها النجم العالمي الراحل مايكل جاكسون. وذكر أحد المتاجر الإلكترونية أن ثمنها لا يقل عن 30 دولاراً ولا يزيد عن 50 دولاراً أميركياً.
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