بالوثيقة.. الصحة تقرر فتح الاستشاريات لمدة اربع ساعات يوميا

اعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن اعادة فتح الاستشاريات لمدة اربع ساعات يوميا بعد الدوام الرسمي خلال فترة غلق العيادات والمجمعات الطبية. وجاء هذا القرار بعدما اصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة امس الاثنين، قرارا بغلق عيادات الأطباء الخاصة والمجمعات الطبية ابتداء من اليوم ولمدة أسبوعين.

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