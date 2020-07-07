نواب بغداد يجتمعون الان في مجلس النواب بشأن منصب امين العاصمة

كشف النائب عن محافظة بغداد امجد العقابي، الثلاثاء، عن اجتماع منعقد الان في مجلس النواب لاكثر من اربعين نائب من ابناء العاصمة لمناقشة ملف منصب امين بغداد

وقال العقابي في حديث للسومرية نيوز، انه "وصلت الينا معلومات برغبة رئيس مجلس الوزراء باستبدال امينة بغداد الحالية، بشخصية اخرى متحزبة للمنصب"، مبينا ان "هذا الامر ان تحقق فان هذه الشخصية المتحزبة ستستغل المنصب للخدمة الشخصية ولخدمة الجهة المنتمي اليها".

واضاف العقابي، ان "اكثر من 40 نائبا من ابناء العاصمة، يعقدون الان اجتماعا في مجلس النواب، لمناقشة هذا الملف"، مشددا "رغبة نواب بغداد على تقديم اسماء مرشحين للمنصب اسوة بما حصل سابقا من نواب محافظة البصرة حين تقديمهم لمرشح حقيبة وزارة النفط".