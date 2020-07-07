شدد النائب عن محافظة بغداد صباح الطلوبي العكيلي، الثلاثاء، الى ابعاد امانة بغداد عن الصراعات الحزبية، فيما دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى اختيار شخصية مستقلة لادارتها.
وقال العكيلي في حديث لـ الخليج 365، ان "امانة بغداد ليست من حصة احد، وهذا ليس رايي، وانما راي الاغلبية البغدادية، وهذا مايامله الجميع بان تكون الامانة وهي الدائرة الخدمية الاولى في محافظتا العزيزة بعيدة كل البعد عن اي توجه سياسي، كونها جهة خدمية همها الاساس خدمة محافظتنا دون الالتفات الى اي تحزب اوتوجه".
واضاف العكيلي، "نامل من رئيس مجلس الوزراء ان يبعدها عن اي ارتباط تحزبي، حيث ان رأي غالبية الكتل من خلال نوابها في بغداد انهم يميلون كل الميل الى جانب اختيار شخصية مستقلة في حالة اصر رئيس مجلس الوزراء على استبدال امينة بغداد الحالية ذكرى علوش"، مشيرا الى ان "علوش تعاملت مع ملف الامانة باستقلالية تامة".
وتابع ان "ما نامله ونتمناه ان لايطرح ملف امانة بغداد من قبل اي جهة بانه من حصتها او تابع لها"، مخاطبا الجميع "لاتجعلوا من امانة بغداد محطة للصراعات الحزبية بل يجب ان تكون شخصية مستقلة، وهذا رايي الشخصي وراي غالبة نواب بغداد".
واقترح العكيلي "عرض عدة اسماء كان تكون عشرين اسم مستقلين وغير تابعين لاي جهة حزبية تترشح عن طريق نواب بغداد حصرا لتعرض على رئيس مجلس الوزراء لاختيار الاكفأ"، لافتا الى ان "هذا ماننوي حصره من خلال مناداة نواب بغداد باجتماع عاجل وهو ما ايده الاغلبية، وعلى رئيس مجلس الوزراء مباركة هذا المطلب، الذي يبعد المنصب عن اي نية حزبية للتحرك عليه".
كانت هذه تفاصيل خبر دعا لابعادها عن الصراعات الحزبية.. نائب يوجه رسالة للكاظمي بشأن امانة بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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