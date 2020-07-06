نائب يحذر من خطورة تقديم اي مرشح عليه شبهات فساد للهيئات الخدمية ومنها امانة بغداد

وقال البديري في حديث لـ الخليج 365، :"علىرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ترشيح الشخصيات التي اثبتت كفاءتها وخبرتها والنزاهة وعدم وجود اي ملفات فساد عليها للمناصب الخدمية المهمة والتي تمس حياة المواطن بشكل مباشر في جميع المحافظات وخاصة العاصمة بغداد التي تمثل واجهة البلد السياسية".

واكد على "اهمية تصدي شخصيات ذات منجز يشار له بالبنان لتولي تلك المناصب وليس العكس على اعتبار اننا اليوم نسير بأتجاه التغيير والاصلاح والقضاء على الفساد".

وحذر البديري، من "خطورة تقديم اي مرشح عليه شبهات فساد او تلكؤ بالعمل للمناصب والهيئات الخدمية ومنها امانة بغداد لما سيكون له من انعكاس سلبي على الشارع".