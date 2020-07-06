أياد علاوي: لا نقبل بان تكون أرضنا منطلقاً لإيذاء الآخرين

اكد رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الاثنين، رفضه ان تكون ارض العراق منطلقاً لإيذاء الآخرين.

وقال علاوي في تغريدة تابعتها الخليج 365، ان "ملف تواجد حزب العمال الكردستاني ينبغي ان يحسم بشكل عاجل، ولا نقبل ان تكون ارضنا منطلقاً لايذاء الاخرين".

واضاف "‫كما لا ينبغي ان تقوم تركيا بخرق سيادة العراق او ان تتلاعب بالحصة المائية للعراق في الفرات"، مبينا ان "‫الشفافية والمحبة وحسن الجوار هي التي ينبغي ان تسود، والحوار هو الحل الامثل لذلك".