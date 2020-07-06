اكد رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الاثنين، رفضه ان تكون ارض العراق منطلقاً لإيذاء الآخرين.
وقال علاوي في تغريدة تابعتها الخليج 365، ان "ملف تواجد حزب العمال الكردستاني ينبغي ان يحسم بشكل عاجل، ولا نقبل ان تكون ارضنا منطلقاً لايذاء الاخرين".
واضاف "كما لا ينبغي ان تقوم تركيا بخرق سيادة العراق او ان تتلاعب بالحصة المائية للعراق في الفرات"، مبينا ان "الشفافية والمحبة وحسن الجوار هي التي ينبغي ان تسود، والحوار هو الحل الامثل لذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر أياد علاوي: لا نقبل بان تكون أرضنا منطلقاً لإيذاء الآخرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.