اعتبر النائب عن محافظة نينوى أحمد الجربا، الاثنين، قيام رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بانه مرفوض، فيما دعا رئيس الوزراء إلى عدم المغامرة على التعايش في المحافظة.
وأضاف :"مقدماً نقول لك هذا الأمر مرفوض وأتمنى ان لا تغامر وتأثر على التعايش الموجود في محافظة نينوى، من أجل ان تحافظ على منصبك، لان نهاية المطاف المناصب زائلة والتاريخ سيلعن كل من يحاول المتاجرة بأراضي محافظة نينوى من اجل كرسي زائل".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب عن نينوى مخاطباً الكاظمي: إعادتك للبيشمركة إلى سنجار مرفوض ولا تغامر على التعايش بالمحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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