نائب عن نينوى مخاطباً الكاظمي: إعادتك للبيشمركة إلى سنجار مرفوض ولا تغامر على التعايش بالمحافظة

وقال الجربا في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، :" إلى رئيس الوزراء، :وصلتنا معلومات وهي شبه مؤكدة بأنك تريد إعادة قوات البيشمرگة الى قضاء سنجار وبعض نواحي محافظة نينوى".

وأضاف :"مقدماً نقول لك هذا الأمر مرفوض وأتمنى ان لا تغامر وتأثر على التعايش الموجود في محافظة نينوى، من أجل ان تحافظ على منصبك، لان نهاية المطاف المناصب زائلة والتاريخ سيلعن كل من يحاول المتاجرة بأراضي محافظة نينوى من اجل كرسي زائل".