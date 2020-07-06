نواب: الموافقة على إعادة البيشمركة لمركز قيادة عمليات كركوك سابقة خطيرة

وجاء في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "في سابقة خطيرة ومخالفة دستورية وافق القائد العام للقوات المسلحة بإعادة البيشمركة الى مركز قيادة عمليات محافظة كركوك".

وأضاف البيان، "أننا ممثلو المكونين العربي والتركماني إذ نرفض رفضاً قاطعاً اتخاذ القائد العام لهذه الخطوة بالاتفاق مع الاقليم دون الأخذ بوجهات نظر مكونينا والتي لها ذاكرة سيئة مع هذه القوات التي دمرت عشرات القرى بعد تحريرها من داعش، فإننا نذكر أنها ستضر بالسلم الأهلي والاستقرار الذي تحقق في كركوك بعد عمليات فرض القانون في عام 2017".

