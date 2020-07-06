عبرت منظمة اليونيسيف، الاثنين، عن استنكارها إصابة طفل بجروح في الكرادة ببغداد جرّاء العنف.
وذكرت المنظمة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، انها "تلقت بمزيد من الحزن والصدمة تقارير إصابة طفل بجروح في منطقة الكرادة ببغداد يوم الأحد، من جرّاء العنف".
وأضافت أنها "تستنكر اعمال العنف أيا كان نوعها، وتدعو جميع الأطراف إلى احترام حق الأطفال في أن يكبروا في بيئة آمنة مؤمّنة".
وأكدت المنظمة، أن "الأطفال هم ينبوع مستقبل العراق، ويستحقون العيش بسلام، وبلا خوف من التعرض للأذى".
وأضافت أنها "تستنكر اعمال العنف أيا كان نوعها، وتدعو جميع الأطراف إلى احترام حق الأطفال في أن يكبروا في بيئة آمنة مؤمّنة".
وأكدت المنظمة، أن "الأطفال هم ينبوع مستقبل العراق، ويستحقون العيش بسلام، وبلا خوف من التعرض للأذى".
كانت هذه تفاصيل خبر اليونيسيف تستنكر إصابة طفل بجروح في الكرادة ببغداد جرّاء العنف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.