اليونيسيف تستنكر إصابة طفل بجروح في الكرادة ببغداد جرّاء العنف

وذكرت المنظمة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، انها "تلقت بمزيد من الحزن والصدمة تقارير إصابة طفل بجروح في منطقة الكرادة ببغداد يوم الأحد، من جرّاء العنف".

وأضافت أنها "تستنكر اعمال العنف أيا كان نوعها، وتدعو جميع الأطراف إلى احترام حق الأطفال في أن يكبروا في بيئة آمنة مؤمّنة".



وأكدت المنظمة، أن "الأطفال هم ينبوع مستقبل العراق، ويستحقون العيش بسلام، وبلا خوف من التعرض للأذى".