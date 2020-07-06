تناقل ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، مقطع فيديو يظهر فيه كيف تجمع ذوو المصابين بكورونا في احدى مستشفيات الناصرية على عجلة تنقل قناني الاوكسجين لهم. ويظهر الفيديو كيف تهافت المواطنون على العجلة التي تحمل قناني الاوكسجين في محاولة للحصول على قنانة واحدة ممكن ان تنقذ حياة مصاب بالفايروس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. هكذا توزع قناني الاوكسجين في الناصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.