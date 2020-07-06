قطر تتخطى عتبة الـ100 ألف إصابة بكورونا

وذكرت وزارة الصحة القطرية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" أنه "تم رصد خمس وفيات و546 إصابة جديدة بالوباء خلال آخر 24 ساعة (مقابل خمس وفيات و616 إصابة في اليوم السابق)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي سجلت في البلاد حتى الآن 100345 منها 133 حالة وفاة".



ولا تزال في قطر حاليا 6314 حالة نشطة لـ"كوفيد-19"، بما في ذلك 164 مريضا في العناية المركزة، فيما ارتفع عدد المتعافين خلال اليوم السابق بواقع 1614 حالة شفاء وبلغ 93898 شخصا.

