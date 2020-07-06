التربية تعلن آلية القرارات الأخيرة بشأن الامتحانات ودرجة القرار

وأوضحت الوزارة، أن "القرارات جاءت بإضافة درجة القرار (10 ) درجات حسب القرار السابق لهيئة الرأي في جلستها الاخيرة، فيما تجمع درجات المواد الدراسية التي امتحن بها التلميذ او الطالب في امتحانات نصف السنة مقسوماً على عدد المواد الممتحن فيها يساوي معدل الوسط الحسابي".
وأضافت، "على ان تكون درجة المعدل الحاصل عليها التلميذ او الطالب عوضاً عن المواد الدراسية التي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا ، فيما اذا حصل التلميذ او الطالب على درجة المعدل الحسابي ( 40 )درجة فما فوق تصبح (50) درجة (باضافة درجة القرار 10) ، واذا حصل التلميذ او الطالب على درجة 39 فما دون يؤدي الامتحان في الدور الثاني".
ونوهات الى أن "الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين / السادس الاعدادي بفروعه كافة للعام الدراسي (2020/2019) تبدأ بعد امتحانات الدور الاول للطلبة النظاميين بموعد يحدد لاحقاً وتكون الامتحانات الوزارية الدور الاول لطلبة الصف السادس الاعدادي بفروعه كافة في موعدها المحدد سابقاً".
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