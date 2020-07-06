التربية تعلن آلية القرارات الأخيرة بشأن الامتحانات ودرجة القرار

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المديرية العامة للتقويم والامتحانات اوعزت الى محافظة ميسان وذي قار والمثنى والقادسية وواسط والنجف وبابل وكربلاء بمعالجة المواد التي لم يمتحن بها التلميذ او الطلبة في محافظات الفرات الاوسط والجنوب ومن الصف الخامس الابتدائي الى الصف الخامس الاعدادي بفروعه كافة".وأوضحت الوزارة، أن "القرارات جاءت بإضافة درجة القرار (10 ) درجات حسب القرار السابق لهيئة الرأي في جلستها الاخيرة، فيما تجمع درجات المواد الدراسية التي امتحن بها التلميذ او الطالب في امتحانات نصف السنة مقسوماً على عدد المواد الممتحن فيها يساوي معدل الوسط الحسابي".

وأضافت، "على ان تكون درجة المعدل الحاصل عليها التلميذ او الطالب عوضاً عن المواد الدراسية التي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا ، فيما اذا حصل التلميذ او الطالب على درجة المعدل الحسابي ( 40 )درجة فما فوق تصبح (50) درجة (باضافة درجة القرار 10) ، واذا حصل التلميذ او الطالب على درجة 39 فما دون يؤدي الامتحان في الدور الثاني".



ونوهات الى أن "الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين / السادس الاعدادي بفروعه كافة للعام الدراسي (2020/2019) تبدأ بعد امتحانات الدور الاول للطلبة النظاميين بموعد يحدد لاحقاً وتكون الامتحانات الوزارية الدور الاول لطلبة الصف السادس الاعدادي بفروعه كافة في موعدها المحدد سابقاً".