رئيس الجمهورية ونائب رئيس البرلمان يؤكدان على الإسراع بإقرار قانون الانتخابات

اكد رئيس الجمهورؤية بر هم صالحج ونائب رئيس مجلس النواب محمد ابلكبي، الاثنين، على ضرورة الإسراع بإقرار قانون الانتخابات بما يضمن تحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة تتسم بالشفافية وتسمح بمشاركة المواطنيين بشكل عادل.

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