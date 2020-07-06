قيل عن الصيف ونهاراته ولياليه "بساط الصيف واسع"، ولذلك يجتمع فيه الأحبة، وتحلو الجلسات العائلية، ويصفو الجو في الليل خصوصاً، وكذلك يداهم المخاض النساء الحوامل في ليالي الصيف، فكيف تختار الحامل إسماً مناسباً لأجواء الصيف في هذه الحالة؟ اليك مجموعة من الأسماء، وكل ما عليك عزيزتي الحامل هو متابعتها وإختيار ما يروق لك منها كالآتي.

• روانا: ويعني السفر والدليل.

• سهر: وما أجمل السهر في ليالي الصيف الصافية المقمرة. • إران: المرح والنشاط.

• إلينا: ويعني بريق الشمس.

• جلنار: ويعني زهر الرمان، وهي ثمرة تثمر وتزهر في الصيف. Advertisements •نيار: ويعني المضيء والمنير وهو إسم ولد، ومناسب لفصل الصيف.

• ساهر: وهو الشخص الذي لا ينام، وهو مناسب لأجواء الصيف حيث يحلو السهر.

• رحال: ويعني كثير الترحال، وهو إسم ولد ومناسب للصيف حيث تكثر الرحلات.

• بدر: وهو إسم يصلح للجنسين ويعني إكتمال القمر. • صفاء: إسم بنت ويرمز لسماء الصيف الصافية.• رحال: ويعني كثير الترحال، وهو إسم ولد ومناسب للصيف حيث تكثر الرحلات.• بدر: وهو إسم يصلح للجنسين ويعني إكتمال القمر. • ليالي: إسم بنت، ويطلق على البنات اللواتي يولدن في ليالي الصيف المقمرة الصافية الجميلة.

• ليال: وهو نفس معنى إسم ليالي.

• ساري: ويعني مرافق الليل وهو مناسب لأجواء الصيف. • لقاء: ويطلق على البنات، وما أكثر لقاءات الصيف بعد الإفتراق بسبب السفر لمكان العمل.

• سحاب: وهو إسم بنت أو ولد، ويطلق بمناسبة جمال سحب الصيف.

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كانت هذه تفاصيل خبر اليك أسماء مواليد جميلة مستوحاة من أجواء الصيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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