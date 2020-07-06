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الغانمي يوجه بحسم جدول ترقية تموز خلال 48 ساعة

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وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، الاثنين، بحسم جدول ترقية شهر تموز للعام الحالي، خلال 48 ساعة.
وقال المكتب الإعلامي للغانمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير الداخلية عثمان الغانمي ترأس، اليوم الإثنين، اجتماع هيئة رأي الوزارة بحضور وكلاء الوزارة والأعضاء".

وأضاف، أنه "جرى خلال الاجتماع مناقشة جدول ترقية شهر تموز للعام الحالي، وأكد الوزير على أن تنهي اللجنة الخاصة بالترقية أعمالها خلال 48 ساعة لحسم موضوع الجدول، وشدد على عدم غبن أيٍّ من مستحقي الترقية، وعلى إنصافهم والابتعاد عن المحسوبية والانتقاء والمزاجية في اختيار الأسماء".


وتابع البيان، أن الغانمي وجه أيضاً بأن "تكون هناك مَلاحقُ خاصة بالجرحى للترقية وشمول جميع الجرحى بهذا الجدول، تثميناً لجهودهم المتميزة في الدفاع عن الوطن ومكافحة الجريمة بمختلف صورها".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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