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الكعبي: كيف ينتصر العراقيون على كورونا في ظل الانقطاع المزمن للكهرباء؟

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دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الاثنين، وزارة الكهرباء إلى الإسراع في حل الأزمة، متسائلاً: "كيف ينتصر شعبنا على ويلتزموا بالحظر في ظل انقطاع مُزمن للكهرباء؟"
وقال الكعبي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نطالب وزارة الكهرباء للإسراع في حل أزمة استمرار الانقطاع المزمن والمتواصل للتيار الكهربائي في عموم مناطق بغداد والمحافظات بما فيها المستشفيات والمراكز الصحية".

وتساءل الكعبي قائلاً: "كيف لأبناء شعبنا العزيز الانتصار على وباء كورونا والالتزام بالحظر الصحي في ظل انقطاع متواصل للكهرباء وحجر عدد كبير منهم داخل منازلهم بسبب الاصابة بالفايروس".

وأضاف، أن "زيادة انقطاع التيار الكهربائي ونقص المحولات الموجودة وكثرة العطلات فيها بعموم المناطق السكنية تزامنا مع فترات الحظر الشامل والجزئي، والحر اللاهب خلال هذه الفترة، كل ذلك يؤثر سلبا على الحالة النفسية للمواطنين والمصابين بصورة خاصة مما ينذر بخطورة ارتفاع عدد الاصابات بكورونا".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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