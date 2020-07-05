نجدة بغداد تعلن انتشال جثة شاب من نهر دجلة

اعلنت مديرية نجدة بغداد، الاحد، عن انتشال جثة شاب من نهر دجلة. وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بأشراف شخصي من قبل مدير نجدة بغداد، تمكنت مفارز غواصي النجدة النهرية وزوارق النجدة من انتشال جثة شاب يدعى (ح.ز) تولد 1996 من داخل نهر دجلة من جهة منطقة سعيدة الزراعية". واضاف انه "غرق بسبب السباحهة في النهر".

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