إطلاق صواريخ من غزة على إسرائيل

أطلقت صلاثة صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، مساء يوم الأحد، حسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي، بدون أي توضيح فوري لمكان سقوطهما.
وذكر الجيش الإسرائيلي في رسالة موجزة عبر تطبيق واتس آب أنّ "صاروخين أطلقا من قطاع غزة في اتجاه إسرائيل" بدون مزيد من التوضيح، قبل أين يتم إطلاق صاروخ ثالث، وفقا لمراسل سكاي نيوز عربية.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن ذلك.
ودوّت صافرات الإنذار في جنوب إسرائيل، لكن وسائل إعلام محلية قالت إنّ منظومة القبة الحديد الدفاعية لم تعمل، في إشارة إلى أن الصاروخين لم يطلقا باتجاه مناطق مأهولة.
وفي اليوم التالي أطلق صاروخان من قطاع غزة صوب الدولة العبرية، مما دفع إسرائيل لشنّ هجوم على مبان تابعة لحماس في القطاع الفلسطيني المحاصر.
وفي الأول من تموز، أطلقت حركة حماس صواريخ في اتجاه البحر في تحذير لإسرائيل بعدم المضي قدما في خطة الضم، على ما أفادت وكالة فرانس برس.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن ذلك.
ودوّت صافرات الإنذار في جنوب إسرائيل، لكن وسائل إعلام محلية قالت إنّ منظومة القبة الحديد الدفاعية لم تعمل، في إشارة إلى أن الصاروخين لم يطلقا باتجاه مناطق مأهولة.
وحذّرت حركة حماس في نهاية يونيو من أنّ خطة اسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة ترقى "لإعلان حرب".
وفي اليوم التالي أطلق صاروخان من قطاع غزة صوب الدولة العبرية، مما دفع إسرائيل لشنّ هجوم على مبان تابعة لحماس في القطاع الفلسطيني المحاصر.
وفي الأول من تموز، أطلقت حركة حماس صواريخ في اتجاه البحر في تحذير لإسرائيل بعدم المضي قدما في خطة الضم، على ما أفادت وكالة فرانس برس.
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