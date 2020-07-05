مصرف الرافدين يباشر بصرف رواتب المتقاعدين لشهر تموز

أعلن مصرف الرافدين، الاحد، مباشرته توزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تموز . وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تمت المباشرة بصرف رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تموز عن طريق أدوات الدفع الالكتروني". وأضاف البيان أنه "بإمكان المتقاعدين المدني والعسكري تسلم رواتبهم الشهرية من اي مكان يتواجدون فيه".

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