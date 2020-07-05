القوة الجوية يعلن رحيل حارس مرماه أمجد رحيم

رياضة 2020-07-05 | 17:57 2,100 مشاهدة اعلن نادي القوة الجوية الرياضي، الاحد، رحيل حارس مرمى فريق كرة الصقور امجد رحيم.

وذكر النادي في بيان ان "الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي بالشكر والتقدير لحارس المرمى امجد رحيم". واضاف "تتمنى له التوفيق والنجاح رفقة النادي الذي سيمثله في الموسم الجديد". يذكر ان رحيم انتقل الى صفوف القوة الجوية في موسم 2016/ 2017 قادماً من الشرطة.



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