وزير الثقافة يعلن تعافيه من فايروس كورونا

اعلن وزير الثقافة حسن ناظم، الاحد، تعافيه من فايروس كورونا، مؤكداً اصابته به قبل ايام.
وقال ناظم في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إنه "في 26 حزيران الماضي، كشفَتْ نتيجةُ فحص مسحة كورونا أني مُصابٌ بكوفيد، فذهبتُ إلى حجرِ النفسِ وتسلّحتُ بما يلزم في مواجهة فايروس كورونا".
وأضاف "دخل الفايروس جسدي، وبدأ الإعياء والصداع وفقدان الشهية، فقد كان الهجوم متواصلاً ليلاً ونهاراً، استمرّ أربعة أيام بلياليها"، مشدداً بالقول "بعد أيام، سكن فشعرتُ بسكونه واختفائه. لقد انتهى صراعُ المرئي واللامرئي".
وأضاف "دخل الفايروس جسدي، وبدأ الإعياء والصداع وفقدان الشهية، فقد كان الهجوم متواصلاً ليلاً ونهاراً، استمرّ أربعة أيام بلياليها"، مشدداً بالقول "بعد أيام، سكن فشعرتُ بسكونه واختفائه. لقد انتهى صراعُ المرئي واللامرئي".
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