الكعبي يكشف عن مقترح قانون باعتبار المتوفين بكورونا من الملاكات الصحية ' شهداء '

وثمن الكعبي في كلمة له على هامش الافتتتاح الذي حضره رئيس الوزراء مصطفى الماظمي، "هذه المبادرة الانسانية لسرايا السلام بتخصيص المقر الرسمي للمعاونية الجهادية كموقع لحجر وعلاج مرضى كورونا , والتكفل بتهيئته وتجهيزه بأحدث الاجهزة الطبية ليكون انموذج لمبادرات اسناد القطاع الصحي وتقديم خدمة جليلة لعلاج وحجر مصابي فايروس كورونا".
و طالب الكعبي، الحكومة "بالتحرك الجاد لاستغلال كافة الاراضي والمواقع الحكومية غير المستغلة من قبل الدوائر الحكومية لتحويلها لمواقع حجر صحي في هذه الفترة الحرجة ومن ثم تحويلها الى دوائر خدمية للمواطنين"، مشيرا الى ان "تزايد اعداد الاصابات اليومي ينذر بانهيار الواقع الصحي ويستدعي التحرك السريع لتهيئة مباني للحجر".
وكشف عن، "تحرك حثيث لمجلس النواب لاعداد مقترح قانون جديد لاعتبار المتوفين من الملاكات الطبية البطلة بمرض كورونا " شهداء " وبكافة حقوق الشهيد ، تثمينا لدورهم البطولي والانساني بالتصدي لهذا الوباء الفتاك".
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