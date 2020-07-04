2020-07-04 | 15:18
859 مشاهدة
وذكر موقع "آرسنال نيوز" الإنجليزي، حسب ما أشارت تقارير هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، أن "ليونيل ميسي ينوي الرحيل في 2021، وربما يكون آرسنال فريقه القادم".
اللاعب الذي أتم عامه الـ33 الشهر الماضي، يسعى لتغيير الأجواء، خاصة وأنه يواجه مشاكل عديدة في برشلونة، وافتقار فريقه للجودة، بالإضافة للتسريبات التي دائمًا ما تلاحق إدارة النادي.
ليونيل انتقد إيريك أبيدال في وقت سابق من هذا العام، بعد تصريحات السكرتير الفني للبلوجرانا أن بعض اللاعبين تضامنوا من أجل رحيل فالفيردي المدرب السابق للفريق.
كما أن ليو انتقد مجلس الإدارة في أبريل الماضي بسبب مشكلة تخفيض الأجور، لمواجهة جائحة فيروس كورونا، بعد شهرين من اعترافه أن الجودة الحالية ليست كافية لفوز برشلونة بدوري أبطال أوروبا.
كانت هذه تفاصيل خبر آرسنال يحلم بالتعاقد مع ميسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.