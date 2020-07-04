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آرسنال يحلم بالتعاقد مع ميسي

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2020-07-04 | 15:18

آرسنال يحلم بالتعاقد مع ميسي

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أفادت تقارير صحفية إنجليزية، أن ليونيل يخطط للانتقال إلى في 2021 عن طريق بوابة الفريق اللندني آرسنال.
ليونيل ميسي في مشاكل مع إدارة ، وأوقف مفاوضاته بشأن تجديد العقد، وينوي الرحيل في صيف 2021 عندما ينتهي عقده الحالي.

وذكر موقع "آرسنال نيوز" الإنجليزي، حسب ما أشارت تقارير هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، أن "ليونيل ميسي ينوي الرحيل في 2021، وربما يكون آرسنال فريقه القادم".


اللاعب الذي أتم عامه الـ33 الشهر الماضي، يسعى لتغيير الأجواء، خاصة وأنه يواجه مشاكل عديدة في برشلونة، وافتقار فريقه للجودة، بالإضافة للتسريبات التي دائمًا ما تلاحق إدارة النادي.

ليونيل انتقد إيريك أبيدال في وقت سابق من هذا العام، بعد تصريحات السكرتير الفني للبلوجرانا أن بعض اللاعبين تضامنوا من أجل رحيل فالفيردي المدرب السابق للفريق.

كما أن ليو انتقد مجلس الإدارة في أبريل الماضي بسبب مشكلة تخفيض الأجور، لمواجهة جائحة فيروس ، بعد شهرين من اعترافه أن الجودة الحالية ليست كافية لفوز برشلونة بدوري أبطال أوروبا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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