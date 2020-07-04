آرسنال يحلم بالتعاقد مع ميسي

ليونيل ميسي في مشاكل مع إدارة برشلونة ، وأوقف مفاوضاته بشأن تجديد العقد، وينوي الرحيل في صيف 2021 عندما ينتهي عقده الحالي.

وذكر موقع "آرسنال نيوز" الإنجليزي، حسب ما أشارت تقارير هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، أن "ليونيل ميسي ينوي الرحيل في 2021، وربما يكون آرسنال فريقه القادم".



اللاعب الذي أتم عامه الـ33 الشهر الماضي، يسعى لتغيير الأجواء، خاصة وأنه يواجه مشاكل عديدة في برشلونة، وافتقار فريقه للجودة، بالإضافة للتسريبات التي دائمًا ما تلاحق إدارة النادي.

ليونيل انتقد إيريك أبيدال في وقت سابق من هذا العام، بعد تصريحات السكرتير الفني للبلوجرانا أن بعض اللاعبين تضامنوا من أجل رحيل فالفيردي المدرب السابق للفريق.

كما أن ليو انتقد مجلس الإدارة في أبريل الماضي بسبب مشكلة تخفيض الأجور، لمواجهة جائحة فيروس كورونا، بعد شهرين من اعترافه أن الجودة الحالية ليست كافية لفوز برشلونة بدوري أبطال أوروبا.

