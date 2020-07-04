تسجيل 4128 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

وذكرت الوزارة في بيان، انه "تم تسجيل 2642 حالة تعاف، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المتعافية إلى 143256 حالة".

وأشارت إلى "تسجيل 56 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1858 حالة وفاة"، مؤكدة أن "عدد الحالات النشطة بلغ 60815، والحالات الحرجة 2295 حالة".

