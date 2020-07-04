افاد مصدر امني، السبت، بتضرر اربع مركبات بسقوط مقذوفات في منطقة رحمانية الجعيفر وسط بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "وردت معلومات بسقوط بعض المقذوفات على منطقة رحمانية الجعيفر وخلف مستشفى الكرامة". Advertisements وأضاف المصدر أن "٤ عجلات تضررت نتيجة سقوط المقذوفات". وكان مصدر أمني افاد، اليوم السبت، بأن اصوات الانفجارت في المنطقة الخضراء ممارسة امنية تقوم بها الفرق الخاصة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر امني: تضرر اربع مركبات بسقوط مقذوفات وسط بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.