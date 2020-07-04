لجأت صحيفة الشرق الاوسط السعودية، الى حذف الكاريكاتير الذي نشرته امس الجمعة واعتبر مسيئاً للمرجعية الدينية واحدث ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي.
واصدرت صحيفة الشرق الاوسط، امس الجمعة، توضيحا بشأن الرسم الكاريكاتيري الذي ظهر بعدد اليوم.
وقالت الصحيفة ان "بعض المواقع الإعلامية في العراق عمدت إلى إعطاء الرسم الكاريكاتوري الذي ظهر في عدد اليوم (الجمعة) من الشرق الأوسط، أبعاداً لا يتضمنها ونيات لا وجود لها".
واضافت انها "تلتزم القواعد المهنية في تعاملها مع الدول والأشخاص والمرجعيات"، مشيرة الى ان "الرسم لم يقصد به على الإطلاق الإشارة إلى شخص المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، وهو محل احترام وتقدير، ولم يستهدف الإساءة من قريب أو من بعيد إليه أو إلى شخص أو هيئة عراقية، بل قصدت به الإشارة إلى التدخلات الإيرانية في الشأن العراقي".
واضافت انها "تلتزم القواعد المهنية في تعاملها مع الدول والأشخاص والمرجعيات"، مشيرة الى ان "الرسم لم يقصد به على الإطلاق الإشارة إلى شخص المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، وهو محل احترام وتقدير، ولم يستهدف الإساءة من قريب أو من بعيد إليه أو إلى شخص أو هيئة عراقية، بل قصدت به الإشارة إلى التدخلات الإيرانية في الشأن العراقي".
كانت هذه تفاصيل خبر الشرق الاوسط تحذف الكاريكاتير الذي نشرته امس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.