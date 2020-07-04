العراق يسجل 2334 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1477 مصاباً

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم فحص (9516 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (589377 )".وأضافت أن "مختبرات الوزارة سجّلت، اليوم، ( 2334) إصابة في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة 357بغداد / الكرخ 393مدينة الطب 44النجف الأشرف 247السليمانية 143أربيل 39دهوك 5كربلاء 114كركوك 61ديالى 28واسط 221بابل 78البصرة 110ميسان 105الديوانية 127ذي قار 132الأنبار 7صلاح الدين 98المثنى 25

وأوضحت الوزارة، أنه "تم تسجيل 1477 حالة شفاء وكما يلي:

بغداد الرصافة 339

بغداد الكرخ 418

النجف 64

السليمانية 47

أربيل 41

كركوك 27

كربلاء 35

ديالى 37

البصرة 46

ميسان 53

بابل 20

ذي قار 182

الديوانية 112

المثنى 24

نينوى 32

وأشارت إلى أن "عدد الوفيات بلغت 106 حالات وكما يلي :

بغداد الرصافة 14

بغداد الكرخ 11

مدينة الطب 5

النجف 4

السليمانية 8

كربلاء 2

كركوك 7

ديالى 3

واسط 4

البصرة 10

ميسان 3

بابل 1

الديوانية 7

ذي قار 22

المثنى 1

صلاح الدين 4

وبينت أن "مجموع الإصابات بلغ 58354، ومجموع حالات الشفاء 31077، والراقدين الكلي 24909، فيما بلغ مجموع الراقدين في العناية المركزة 333، ومجموع الوفيات 2368 ".

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