وکالة الأنباء الإيرانية: حريق في محطة مدحج زرغان جنوب غرب إيران

اندلع اليوم السبت حريق في محطة "مدحج زرغان" للغاز في مدينة الأهواز جنوب غرب إيران.
وقال إبراهيم قنبري رئيس دائرة الإطفاء في محافظة الأهواز إن الحريق في المحطة وقع نتيجة انفجار أحد محولات الكهرباء فيها، مرجحا أن يكون انفجار المحول ناجما بدوره عن ارتفاع درجات حرارة الطقس.
وأضاف قنبري أنه تم إرسال خمس سيارات إطفاء و15 رجل إنقاذ لإخماد الحريق، ولا تتوفر معلومات حول مساحة الحريق.
وهذا هو الحادث الثالث على الأراضي الإيرانية خلال أسبوع إذ سبقه انفجار مخازن غاز قرب مقر وزارة الدفاع الأسبوع الماضي تلاه انفجار في مبنى تابع لمحظة "نطنز النووية".
وأضاف قنبري أنه تم إرسال خمس سيارات إطفاء و15 رجل إنقاذ لإخماد الحريق، ولا تتوفر معلومات حول مساحة الحريق.
وهذا هو الحادث الثالث على الأراضي الإيرانية خلال أسبوع إذ سبقه انفجار مخازن غاز قرب مقر وزارة الدفاع الأسبوع الماضي تلاه انفجار في مبنى تابع لمحظة "نطنز النووية".
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