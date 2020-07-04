مصدر امني: اصوات الانفجارت في المنطقة الخضراء ممارسة امنية تقوم بها الفرق الخاصة

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "أصوات الانفجارات داخل المنطقة الخضراء هي ممارسة امنية تقوم بها الفرق الخاصة، ولا يوجد اي استهداف".

وأضاف أن "طائرة مسيرة تابعة للتحالف الدولي، أطلقت صواريخ على المنطقة الخضراء، لتجربة منظومة بطاريات الباتريوت".

