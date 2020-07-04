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خلية الازمة في النجف تعلن فرض حظر جزئي من الثامنة مساءً الى السادسة صباحاً

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أعلنت خلية الأزمة في محافظة النجف، السبت، عن فرض حظر جزئي من الثامنة مساءً الى السادسة صباحاً.
وذكرت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "اهم مقررات خلية الازمة لمحافظة النجف الاشرف، هي الحظر الحزئي الذي يبدأ من الساعة الثامنة مساءاً الى الساعة السادسة صباحاً".

وأضافت أن "دوام دوائر الدولة سيكون بنسبة ٣٠ % و يتحمل مدير الدائرة الاجراءات الوقائية الخاصة بالموظفين من لبس الكمامة و الكفوف و توفير مواد التعقيم".


وأشارت الخلية، إلى انه "تقرر تشكيل غرفة عمليات برئاسة النائب الثاني للمحافظ طلال بلال لتنفيذ اجراءات خلية الازمة".

وأوضحت أنه "تقرر إبقاء المطاعم والمقاهي والمولات الكبيرة، والعيادات مغلقة لمدة ٤٨ ساعة، لحين اعطاء الالية لعملهم من قبل المختصين دائرة الصحة العامة، مع الاستمرار بغلق قاعات المناسبات و المسابح".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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