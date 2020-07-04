بالفيديو بين الامتحانات العالقة وقلق الطلاب

2020-07-04 | 13:21 875 مشاهدة

فمن التظاهراتِ التي أضربَ فيها الطلبةُ عن الدوام، إلى جائحةِ

وبعد قراراتٍ حسمتْ مصيرَ أغلبَ المراحلِ الدراسيةِ، بَقِيَتْ الامتحانات الخارجية وامتحانات السادس الإعدادي قراراً صعباً أمام المعنيين، فهي ما يقررُ مصيرَ الطالبِ، ومستقبلَهُ وحياتَهْ.

مثلَ سحابةٍ ثقيلةٍ، مرَّ العامُ الدراسيُ ألفان وتسعة عشر- ألفان وعشرون، على الطلبةِ بمختلفِ مراحِلِهم الدراسيةِ، وعلى ذويهم القلقينَ بين امتحاناتٍ لم تُستكمل مقرراتُها، وبين موادَ دراسيةٍ صعبة، لتدخلَ وزارةُ التربيةْ بتحدٍ جديد، وسط مطالبات الأهالي وضغطهم.فمن التظاهراتِ التي أضربَ فيها الطلبةُ عن الدوام، إلى جائحةِ كورونا ، وما بينهما من ليالٍ قلقةٍ مرتْ بها البلاد، كان الطلبةُ يستعدونَ لخوضِ الامتحاناتِ كلَّ يومٍ، دون أن يعرفوا مآل الأمور.وبعد قراراتٍ حسمتْ مصيرَ أغلبَ المراحلِ الدراسيةِ، بَقِيَتْ الامتحانات الخارجية وامتحانات السادس الإعدادي قراراً صعباً أمام المعنيين، فهي ما يقررُ مصيرَ الطالبِ، ومستقبلَهُ وحياتَهْ.

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