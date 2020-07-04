أكد مصدر مسؤول، اليوم السبت، أن الوفد العراقي لا علاقة له بملابسات حادث الاحتجاج الذي حصل أمس خلال اجتماع الوفد العراقي مع وزراء لبنانيين في أحد مطاعم بيروت، مبيناً أن الاحتجاج انتهى خلال دقائق.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجميع يعلم بظروف لبنان وحالة التظاهرات التي تشهدها منذ مدة ليست بالقصيرة، مع التأكيد على احترام حرية الرأي والتعبير".
وتابع، أن "هدف الزيارة هو بحث تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية وزيادة حجم التعاون في جميع المجالات وبما يخدم مصلحة الشعبين"، داعياً "جميع وسائل الإعلام والصحافة والمواقع الالكترونية توخي الدقة والموضوعية والتعاطي المهني مع الأخبار خدمة للصالح العام".
يذكر أن ناشطين تناقلوا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقاطع فيديو قالوا إنها تظهر عدداً من المتظاهرين اللبنانيين وهم يهاجمون الوفد العراقي خلال اجتماعهم مع نظرائهم اللبنانيين في أحد المطاعم ببيروت.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر: الوفد العراقي لم يكن هو المعني بحادث الاحتجاج في بيروت أمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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