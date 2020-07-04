مصدر: الوفد العراقي لم يكن هو المعني بحادث الاحتجاج في بيروت أمس

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الوفد العراقي الذي كان يلبي دعوة عشاء على شرف الوفد بحسب السياقات البروتوكولية المتعارف عليها اثناء الزيارات الرسمية، لا علاقة له بملابسات حادث الاحتجاج الذي انتهى خلال دقائق، ولم يكن هو المعني بالموضوع وأن الاحتجاج كان ضد الوزراء اللبنانيين المرافقين للوفد العراقي".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجميع يعلم بظروف لبنان وحالة التظاهرات التي تشهدها منذ مدة ليست بالقصيرة، مع التأكيد على احترام حرية الرأي والتعبير".

وتابع، أن "هدف الزيارة هو بحث تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية وزيادة حجم التعاون في جميع المجالات وبما يخدم مصلحة الشعبين"، داعياً "جميع وسائل الإعلام والصحافة والمواقع الالكترونية توخي الدقة والموضوعية والتعاطي المهني مع الأخبار خدمة للصالح العام".



يذكر أن ناشطين تناقلوا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقاطع فيديو قالوا إنها تظهر عدداً من المتظاهرين اللبنانيين وهم يهاجمون الوفد العراقي خلال اجتماعهم مع نظرائهم اللبنانيين في أحد المطاعم ب‍بيروت.