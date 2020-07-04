تكليف عبد الوهاب الصفار عضواً بمجلس مفوضي هيئة الإعلام بدلاً من جاسم اللامي

افاد مصدر مطلع بهيئة الاعلام والاتصالات، السبت، بانهاء تكليف جاسم محمد اللامي من مهام عصو مجلس المفوضين وتكليف عبد الوهاب معز عبد الوهاب بدلا عنه. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه تم "انهاء تكليف السيد جاسم محمد فرج اللامي من مهام عضو مجلس المفوضين". واضاف المصدر الذي فصل عدم ذكر اسمه، بأنه تم "تكليف السيد عبدالوهاب معد عبدالوهاب الصفار بمهام عضو مجلس المفوضين".

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