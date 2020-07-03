مصدر في الخارجية العراقية يوضح ما حصل للوفد العراقي في بيروت

اوضح مصدر في وزارة الخارجية العراقية، الجمعة، ما حصل للوفد العراقي في بيروت.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "ماحصل في بيروت كان هجومًا على الوزراء اللبنانيين الذين اقاموا دعوة عشاء للوفد العراقي".
يذكر ان ناشطون تناقلوا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقاطع فيديو قالوا ان عددا من المتظاهرين اللبنانيين هاجموا الوفد العراقي خلال اجتماعهم مع نظرائهم اللبنانيين في احد المطاعم ببيروت.
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