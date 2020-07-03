صحيفة الشرق الاوسط تصدر توضيحا بشأن الرسم الكاريكاتوري الذي ظهر بعدد اليوم

اصدرت صحيفة الشرق الاوسط، الجمعة، توضيحا بشأن الرسم الكاريكاتوري الذي ظهر بعدد اليوم.
وقالت الصحيفة ان "بعض المواقع الإعلامية في العراق عمدت إلى إعطاء الرسم الكاريكاتوري الذي ظهر في عدد اليوم (الجمعة) من الشرق الأوسط، أبعاداً لا يتضمنها ونيات لا وجود لها".
واضافت انها "تلتزم القواعد المهنية في تعاملها مع الدول والأشخاص والمرجعيات"، مشيرة الى ان "الرسم لم يقصد به على الإطلاق الإشارة إلى شخص المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، وهو محل احترام وتقدير، ولم يستهدف الإساءة من قريب أو من بعيد إليه أو إلى شخص أو هيئة عراقية، بل قصدت به الإشارة إلى التدخلات الإيرانية في الشأن العراقي".
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