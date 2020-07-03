ارتفاع أعداد المصابين بكورونا في سوريا إلى 328

أعلنت وزارة الصحة السورية، الجمعة، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين ليرتفع عدد المصابين به إلى 328.
وذكرت الوزارة في بيان، انه "تسجيل حالة وفاة جديدة ما يرفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 10، وشفاء 10 حالات من الإصابات المسجلة ما يرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 123".
وكانت الوزارة أعلنت أمس الخميس، تسجيل 19 إصابة بالفيروس لأشخاص مخالطين.
وكانت الوزارة أعلنت أمس الخميس، تسجيل 19 إصابة بالفيروس لأشخاص مخالطين.
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