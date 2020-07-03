افاد مصدر امني، الجمعة، باندلاع حريق في مطار المثنى ببغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع في حشائش متيبسة داخل مطار المثنى خلف العمارات السكنية الحديثة مقابل الوزراء ببغداد". واضاف انه "تم توجيه 12 فرقة اطفاء للسيطرة على النيران وابعاد خطرها عن الابنية القريبة".

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