تعرّفي الى سرّ إطلالة جيجي حديد المشرقة

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● تغطية البثور بمعجون الأسنان: تضع جيجي القليل من معجون الأسنان فوق البثور الموجودة على بشرتها لإخفائها، علماً أنها تعلمت هذه الطريقة من أمها.
● تمشيط الشعر بفرشاة الأسنان: تمشط جيجي شعرها بواسطة فرشاة الأسنان، لا سيما عندما ترغب في ربط الشعر إلى الخلف على شكل ذيل الحصان. ففرشاة الأسنان تساعدها على ترويض الشعر القصير المتطاير.
● ترطيب البشرة على الدوام. توصي جيجي حديد كل الفتيات بالمواظبة على ترطيب البشرة بشكل يومي للحؤول دون جفافها والحفاظ على نضارتها وامتلائها.
● التقليل من المكياج. تفضل جيجي حديد الابتعاد عن المكياج عند الإمكان، والاكتفاء بترطيب البشرة وتغذيتها وتدليلها. فالمكياج يرهق البشرة، ولذلك يستحسن الابتعاد عنه إذا أمكن.
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