تعرّفي الى سرّ إطلالة جيجي حديد المشرقة

● عدم غسل الشعر يومياً: توصي جيجي بعدم غسل الشعر يومياً لأن ذلك يسبب جفافه بشكل كبير ولا يعطيه فرصة للترطيب، مما يؤدي الى تساقطه. كما أن تسريح الشعر بعد يومين من غسله يجعله يبدو أجمل بكثير من اليوم الاوّل.



● تغطية البثور بمعجون الأسنان: تضع جيجي القليل من معجون الأسنان فوق البثور الموجودة على بشرتها لإخفائها، علماً أنها تعلمت هذه الطريقة من أمها.

تقول جيجي حديد إن الشكل الطبيعي للحاجبين يجب أن يبقى على حاله من دون أي تعديل، وهو أكثر ما يليق بها. وتنصح جيجي كل الفتيات بعدم تغيير شكل الحاجبين والاكتفاء بترتيبهما فقط.

● تمشيط الشعر بفرشاة الأسنان: تمشط جيجي شعرها بواسطة فرشاة الأسنان، لا سيما عندما ترغب في ربط الشعر إلى الخلف على شكل ذيل الحصان. ففرشاة الأسنان تساعدها على ترويض الشعر القصير المتطاير.