نائب: الدولة تذل ابناء السنة وتعتقلهم بتهم كاذبة وتغض الطرف عن مطلقي الكاتيوشا

اكد النائب محمد الكربولي، الجمعة، ان الدولة تبالغ باذلال ابناء السنة وتعتقلهم من بيوتهم بتهم كاذبة، فيما اشار الى انها تغض الطرف عن مطلقي الكاتيوشا.
وقال الكربولي في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر تابعتها الخليج 365، "ربما يكون السنة هم الاضعف اليوم بسبب حملات الاجتثاث المادية والمعنوية التي يتعرضون لها"، مبينا انه "بدلا من انصافهم تبالغ الدولة بإذلالهم واعتقالهم من بيوتهم بتهم كاذبة".
واضاف "في وقت تغض الدولة الطرف فيه عن مطلقي الكاتيوشا الذين مسكتهم مسك يد، وتمنحهم البراءة بعد ايام من اعتقالهم، بينما يبقى معتقلونا في السجون لعقود".
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