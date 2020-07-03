ليون يلعب أول مباراة بقمصان 'Dubai is Open'

يخوض فريق نادي أولمبيك ليون لكرة القدم، أحدث شركاء طيران الإمارات، أول مباراة له بعد بدء سريان عقد الرعاية مطلع الشهر الجاري. ويرتدي أفراد الفريق قمصاناً فريدة لمرة واحدة عليها عبارة Dubai is Open في إشارة إلى فتح أبواب المدينة لاستقبال الزوار.

وتُلعب المباراة الودية ضد فريق "او جي سي نيس OGC Nice" في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت فرنسا يوم غد السبت 4 يوليو على ملعب أولمبيك ليون "استاد غروباما Groupama Stadium".

وبتعليمات من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، جرى إعداد القمصان الخاصة التي تحمل عبارة "Dubai is Open" لنشر رسالة للعالم مفادها أن دبي ترحب بزوارها، وذلك في أعقاب إعلان حكومة دبي أن المدينة جاهزة لاستقبال السياح ورجال الأعمال اعتباراً من 7 يوليو الجاري. كما ستظهر عبارة Dubai is Open أيضاً على اللوحات الإلكترونية في استادات جميع أندية كرة القدم التي ترعاها طيران الإمارات في أوروبا، بما فيها ريال مدريد وأرسنال.

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وسوف تُبث مباراة أولمبيك ليون و"او جي سي نيس OGC Nice" على الهواء مباشرة على شاشة "Canal+ TV" في فرنسا، كما يمكن مشاهدتها عبر الإنترنت على الرابط "OLPLAY" في الساعة 8:15 بتوقيت فرنسا.



يذكر أن طيران الإمارات أصبحت منذ 1 يوليو الراعي الرسمي الرئيس لنادي أولمبيك ليون لكرة القدم. وسوف يظهر شعار الناقلة الرسمي "Fly Better" على قمصان اللاعبين مع انطلاق الموسم الجديد في فرنسا.

واستأنفت طيران الإمارات توفير رحلات ركاب إلى أكثر من 50 مدينة، كما أعلنت أنها سوف تعيد تشغيل طائرة "A380 "إلى باريس اعتباراً من 15 يوليو. وتتيح الناقلة لعملائها إمكانية مواصلة سفرهم بسهولة وأمان عبر دبي بين أوروبا والأميركتين وأفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية. للاطلاع على التدابير والإجراءات الاحترازية التي تطبقها طيران الإمارات.



واعتباراً من 7 تموز الجاري سيتمكن العملاء من شبكة طيران الإمارات من السفر إلى دبي مع فتح أبواب المدينة أمام زوارها من رجال الأعمال والسياح، مع بروتوكولات جديدة للسفر الجوي تسهل سفر مواطني دولة الإمارات والمقيمين والسياح مع الحفاظ على صحة وسلامة الزوار والمجتمعات. وينبغي على زوار دبي حيازة بوليصة تأمين صحي دولية تغطي "كوفيد-19" طوال فترة إقامتهم. لمزيد من المعلومات حول متطلبات دخول الزوار الدوليين إلى دبي.