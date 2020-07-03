نائب: الكتل الكبيرة تنقلب على رئيس الوزراء بعدما تدعمه وتوصله لسدة الحكم

انتقد النائب عن تيار الحكمة علي البديري، التحرك البرلماني لاستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في البرلمان، مؤكداً أن تخلّي الكتل الداعمة لرئيس الوزراء عنه "يهدد بناء الدولة".
وقال البديري في تصريح صحفي: "نلاحظ أن الكتل الكبيرة تدعم رئيس الوزراء وتوصله إلى سدة الحكم، ومن ثم تنقلب عليه، لا نعرف ما هي الجدوى من هذا النهج الذي يهدد بناء دولة مستقرة في العراق"، مذكّراً بأنّ "تحالف الفتح هو الذي دعم الكاظمي، وأن أعباء وأخطاء الحكومات السابقة لا يمكن أن تلقى على عاتقه، خاصة الجانب الصحي".
وربط البديري بين عملية الاعتقال في الدورة وإجراء الاستضافة، مؤكداً أنه "لم يكن متوقعاً من قبل أي جهة أن يقدم الكاظمي على عملية الاعتقال، إذ إنّ إجراءات كهذه تعد خطاً أحمر، والكاظمي سيتعرض للكثير من المشاكل بسبب تلك الخطوة".
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