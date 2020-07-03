ما حقيقة وفاة صابر الرباعي إثر حادث مروريّ؟ (فيديو)

وفي فيديو نشره عبر حساباته على منصّات التواصل الإجتماعي، أطلّ الفنان صابر الرباعي مُتوجّها لجمهوره بالقول:
"بتاريخ 1 تموز 2020 ، فاجأتني شائعة مُغرضة وسخيفة جدّاً أنني تعرّضت لحادث سير مروري لا سمح الله، وسبب لي ما تسبب به".
وطمأن الرباعي جمهوره قائلاً "أنا أتواجد بين أهلي وأحبابي في تونس، فلا تسمعوا الشائعات المغرضة والسخيفة ولا تصدقوها، وأنا موجود الحمد لله".
"بتاريخ 1 تموز 2020 ، فاجأتني شائعة مُغرضة وسخيفة جدّاً أنني تعرّضت لحادث سير مروري لا سمح الله، وسبب لي ما تسبب به".
وطمأن الرباعي جمهوره قائلاً "أنا أتواجد بين أهلي وأحبابي في تونس، فلا تسمعوا الشائعات المغرضة والسخيفة ولا تصدقوها، وأنا موجود الحمد لله".
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