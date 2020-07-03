رسالة من نانسي عجرم الى 'بائعي الضمير'... من قصدت؟

فدوّنت نانسي عجرم كلماتها كرسالةٍ توجّهت فيها إلى بائعي الضمير وفق تعبيرها، قائلةً:
"لكل من باع ضميره في بلدي: إن لم تكن تحمل هم الوطن فأنت همّ على هذا الوطن. الوطن أنا وأنت، وليس يا أنا يا أنت".
"لكل من باع ضميره في بلدي: إن لم تكن تحمل هم الوطن فأنت همّ على هذا الوطن. الوطن أنا وأنت، وليس يا أنا يا أنت".
كما رفعت دعاء صباحيّاً في تغريدةٍ أخرى كتبت فيها: " يا رب، أفرجها على كل من ضاقت به الحال. صباح الخير".
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