رسالة من نانسي عجرم الى 'بائعي الضمير'... من قصدت؟

فدوّنت نانسي عجرم كلماتها كرسالةٍ توجّهت فيها إلى بائعي الضمير وفق تعبيرها، قائلةً:

"لكل من باع ضميره في بلدي: إن لم تكن تحمل هم الوطن فأنت همّ على هذا الوطن. الوطن أنا وأنت، وليس يا أنا يا أنت".





كما رفعت دعاء صباحيّاً في تغريدةٍ أخرى كتبت فيها: " يا رب، أفرجها على كل من ضاقت به الحال. صباح الخير".