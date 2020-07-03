وصول الوفد العراقي 'للسرايا الحكومي' في لبنان للقاء رئيس الوزراء

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الوفد الوزراي العراقي الذي وصل، مساء امس، الى العاصمة اللبنانية بيروت بهدف دعم الحكومة وصل، اليوم، الى السرايا الحكومي لمقتبلة رئيس الوزراء اللبناني".

واوضح أن "الوفد برئاسة وزير النفط احسان عبد الجبار ووزير الزراعة محمد كريم الخفاجي".



وشهدت الليرة اللبنانية تدهورا غير مسبوق في سعرها خلال الأشهر الأخيرة على وقع الاحتجاجات المطلبية، في وقت تسعى الحكومة إلى إتمام التفاوض مع صندوق النقد الدولي وفق خطتها الإنقاذية، من أجل الحصول على حزمة من المساعدات تنتشل لبنان من الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة التي يعيشها.